Каждая власть меняет избирательное законодательство под себя, - Костыря

Фото: Инна Костыря (facebook.com)

По ее словам, депутаты из монобольшинства за год своего пребывания в парламенте так и не поняли, куда попали

Каждая власть меняет избирательное законодательство под себя. Из-за этого люди на местах, которые являются действующими депутатами, или собираются баллотироваться - не понимают по каким правилам будут проходить местные выборы.

Об этом заявила профессор, доктор политических наук Инна Костыря в эфире телеканала ZIK.

"Выборы назначены на 25 октября. У меня один вопрос к власти: почему мы целый год ждали, чтобы принять решение по местным выборам? Мы не могли сделать это заблаговременно? Люди, которые сегодня на местах, и являются действующими депутатами, или собираются баллотироваться - не понимают по каким правилам будут избираться", - сказала Костыря.

Сьогодні на телеканалі Zik говорили про місцеві вибори та голову Національного банку України. Опубликовано Інной Костирей Четверг, 16 июля 2020 г.

По ее словам, депутаты из монобольшинства за год своего пребывания в парламенте так и не поняли, куда попали.

"Если "Слуга народа" будет в таком же аврале подыскивать кандидатов на должности городских голов в Киеве или других городах, как они проталкивали фотографов в парламент, то мне их очень жаль", - отметила эксперт.

Также она заявила, что среди предложенных "Слугой народа" кандидатов в мэры Киева, Костыря не поддержала бы ни одного кандидата, поскольку не видит среди них хозяйственников, которые могли бы заниматься проблемами города Киева, как столицы Украины.

"Киев - это город, который должен быть примером для всей Украины, образцом европейской столицы. Слуги не предложили ни одной кандидатуры способной отвечать тем вызовам, которые стоят перед городом Киевом", - резюмировала Костыря.

Напомним, 15 июля Верховная рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября 2020 года.

Депутаты также поддержали закон, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин.