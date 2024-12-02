Казахстанський тенге впав за російським рублем

Попит на долари посилився після того, як тенге перетнув "психологічний рівень" 500 за долар після обвалу російського рубля, валюти другого за величиною торгового партнера Казахстану, повідомив центробанк Казахстану.

Віце-прем'єр, міністр національної економіки Нурлан Байбазаров на екстреному брифінгу 2 грудня заявив, що падіння тенезі спричинене трьома чинниками.

Перший чинник – це глобальне посилення індексу долара за останні місяці. Другий фактор, за словами Байбазарова, пов'язаний із деяким зниженням світових цін на нафту. І останній, важливий чинник - ослаблення російського рубля.

"З огляду на те, що Росія є нашим великим торговим партнером, стрибки рубля можуть впливати на курс тенге", - сказав він.

Обвал валюти

Найбільший виробник нафти в Центральній Азії важко підтримує тенге з 11 жовтня, коли центральний банк припинив купувати долари для свого єдиного пенсійного фонду. Після цього були словесні інтервенції минулого місяця і наказ державним компаніям продати половину своїх іноземних доходів.

Цього місяця центральний банк планує продати до 900 млн доларів, після запланованих витрат близько 1,4 млрд доларів із нафтового фонду та власних резервів. До листопада востаннє, коли банк продавав долари для підтримки національної валюти, був березень 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли тенге ослаб до рекордних на той момент 525,59 за долар.

Перспективи тенге залежатимуть від очікувань учасників ринку, квартальних податкових платежів, міжнародних ринкових умов та змін геополітичного фону, заявив у центральний банк. Він заявив, що банк збереже гнучкий режим обмінного курсу, одночасно діючи проти зовнішніх дисбалансів та дозволяючи накопичувати валютні резерви.