У Казахстані розбився військовий вертоліт, для пошуку залучили літаки та підводні дрони

У Казахстані розбився військовий вертоліт Eurocopter EC-145, для його пошуку рятувальники залучили авіацію та підводні безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Казахстану.
Як зазначають у МНС, вчора, 25 липня, в Алматинській області з радара зник військовий гелікоптер EC-145 Сил повітряної оборони. За попередніми даними, на борту перебували три члени екіпажу. У МНС РК зазначили, що вертоліт вилетів із Лугового та перестав виходити на зв'язок у районі Отара.
Співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій сьогодні зранку, 26 липня, виявили залишки вертольоту, але пошуково-рятувальна операція щодо встановлення обставин інциденту з гелікоптером продовжується.
Зазначається, що на місці працюють рятувальники МНС, також задіяно ехолоти, БПЛА та підводні дрони.
"До пошуково-рятувальної роботи операції залучено близько 200 осіб особового складу, 40 одиниць техніки, 15 плавзасобів, 4 кінологічні розрахунки та 2 повітряні судна МНС", – додали в прес-службі відомства.
Eurocopter EC 145 – це багатоцільовий вертоліт, створений франко-німецьким концерном "Eurocopter". Перший політ моделі відбувся в 1982 році. Літаючий засіб побудований з використанням композитних матеріалів.
У 2006 році була представлена військова модифікація, а з травня 2011 року казахстанська компанія "Казахстан Інжиніринг", підписала угоду, яка формалізувала створення спільного підприємства Eurocopter Kazakhstan Engineering, яке займається складанням і кастомізацією в Астані вертольотів EC-145.
У 2011 році відбулася презентація перших двох вертольотів ЕС-145, зібраних на СП "Єврокоптер Казахстан" і виконані тестові польоти.
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