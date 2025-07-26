У Казахстані розбився військовий вертоліт, для пошуку залучили літаки та підводні дрони

У Казахстані розбився військовий вертоліт Eurocopter EC-145, для його пошуку рятувальники залучили авіацію та підводні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Казахстану.

Як зазначають у МНС, вчора, 25 липня, в Алматинській області з радара зник військовий гелікоптер EC-145 Сил повітряної оборони. За попередніми даними, на борту перебували три члени екіпажу. У МНС РК зазначили, що вертоліт вилетів із Лугового та перестав виходити на зв'язок у районі Отара.

Співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій сьогодні зранку, 26 липня, виявили залишки вертольоту, але пошуково-рятувальна операція щодо встановлення обставин інциденту з гелікоптером продовжується.

Зазначається, що на місці працюють рятувальники МНС, також задіяно ехолоти, БПЛА та підводні дрони.

"До пошуково-рятувальної роботи операції залучено близько 200 осіб особового складу, 40 одиниць техніки, 15 плавзасобів, 4 кінологічні розрахунки та 2 повітряні судна МНС", – додали в прес-службі відомства.