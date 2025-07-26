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У Казахстані розбився військовий вертоліт, для пошуку залучили літаки та підводні дрони

Субота 26 липня 2025 12:08
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У Казахстані розбився військовий вертоліт, для пошуку залучили літаки та підводні дрони Фото: у Казахстані розбився військовий вертоліт (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Казахстані розбився військовий вертоліт Eurocopter EC-145, для його пошуку рятувальники залучили авіацію та підводні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Казахстану.

Як зазначають у МНС, вчора, 25 липня, в Алматинській області з радара зник військовий гелікоптер EC-145 Сил повітряної оборони. За попередніми даними, на борту перебували три члени екіпажу. У МНС РК зазначили, що вертоліт вилетів із Лугового та перестав виходити на зв'язок у районі Отара.

Співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій сьогодні зранку, 26 липня, виявили залишки вертольоту, але пошуково-рятувальна операція щодо встановлення обставин інциденту з гелікоптером продовжується.

Зазначається, що на місці працюють рятувальники МНС, також задіяно ехолоти, БПЛА та підводні дрони.

"До пошуково-рятувальної роботи операції залучено близько 200 осіб особового складу, 40 одиниць техніки, 15 плавзасобів, 4 кінологічні розрахунки та 2 повітряні судна МНС", – додали в прес-службі відомства.

Що відомо про гелікоптер Eurocopter EC-145

Eurocopter EC 145 – це багатоцільовий вертоліт, створений франко-німецьким концерном "Eurocopter". Перший політ моделі відбувся в 1982 році. Літаючий засіб побудований з використанням композитних матеріалів.

У 2006 році була представлена військова модифікація, а з травня 2011 року казахстанська компанія "Казахстан Інжиніринг", підписала угоду, яка формалізувала створення спільного підприємства Eurocopter Kazakhstan Engineering, яке займається складанням і кастомізацією в Астані вертольотів EC-145.

У 2011 році відбулася презентація перших двох вертольотів ЕС-145, зібраних на СП "Єврокоптер Казахстан" і виконані тестові польоти.

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