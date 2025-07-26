В Казахстане разбился военный вертолет, для поиска привлекли самолеты и подводные дроны

В Казахстане разбился военный вертолет Eurocopter EC-145, для его поиска спасатели привлекли авиацию и подводные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС Казахстана.

Как отмечают в МЧС, вчера, 25 июля, в Алматинской области с радара пропал военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня утром, 26 июля, обнаружили остатки вертолета, но поисково-спасательная операция по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом продолжается.

Отмечается, что на месте работают спасатели МЧС, также задействованы эхолоты, БПЛА и подводные дроны.

"К поисково-спасательной работе операции привлечено около 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС", - добавили в пресс-службе ведомства.