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В Казахстане разбился военный вертолет, для поиска привлекли самолеты и подводные дроны

Суббота 26 июля 2025 12:08
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В Казахстане разбился военный вертолет, для поиска привлекли самолеты и подводные дроны Фото: в Казахстане разбился военный вертолет (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Казахстане разбился военный вертолет Eurocopter EC-145, для его поиска спасатели привлекли авиацию и подводные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС Казахстана.

Как отмечают в МЧС, вчера, 25 июля, в Алматинской области с радара пропал военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня утром, 26 июля, обнаружили остатки вертолета, но поисково-спасательная операция по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом продолжается.

Отмечается, что на месте работают спасатели МЧС, также задействованы эхолоты, БПЛА и подводные дроны.

"К поисково-спасательной работе операции привлечено около 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС", - добавили в пресс-службе ведомства.

Что известно о вертолете Eurocopter EC-145

Eurocopter EC 145 - это многоцелевой вертолет, созданный франко-немецким концерном "Eurocopter". Первый полет модели состоялся в 1982 году. Летающее средство построено с использованием композитных материалов.

В 2006 году была представлена военная модификация, а с мая 2011 года казахстанская компания "Казахстан Инжиниринг", подписала соглашение, которое формализовало создание совместного предприятия Eurocopter Kazakhstan Engineering, занимающегося сборкой и кастомизацией в Астане вертолетов EC-145.

В 2011 году состоялась презентация первых двух вертолетов ЕС-145, собранных на СП "Еврокоптер Казахстан" и выполнены тестовые полеты.

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