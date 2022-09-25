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У Казахстані на кордоні затримали трьох ухилістів із Росії

Фото: у Казахстані на кордоні затримали трьох ухилістів із Росії (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 25 вересня, у Казахстані затримали трьох росіян, які незаконно намагалися прорватися через кордон. За їхніми словами, таким чином вони хотіли уникнути мобілізації у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт прикордонної служби Казахстану.

"Свої дії порушники пояснюють прагненням ухилитися від часткової мобілізації, що проводиться на території Росії. Щодо затриманих проводяться подальші опитувальні заходи, за результатами яких зазначені особи будуть передані російській стороні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Казахстані вирішили без дозволу Кремля не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації.

Нагадаємо, після звернення президента РФ Володимира Путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни масово розкупили квитки до інших країн. Зокрема, до Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану.

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Казахстан