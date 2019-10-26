В Казахстане задержали десятки участников митингов

Фото: задержания в Казахстане (instagram.com)

При попытке проведения митингов в Нур-Султане и в Алма-Ате полиция задержала 26 человек

В Казахстане при попытке проведения несанкционированных митингов в Нур-Султане и в Алма-Ате сегодня, 26 октября, полиция задержала 26 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Алма-Ате возле площади Астаны задержали более десяти человек. Прилегающий к площади сквер и район возле нее оцеплен сотрудниками полиции, спецназа и военнослужащими. Десятки патрульных автомобилей и автобусов припаркованы за зданием Казахстанско-Британского технического университета, находящегося рядом с площадью.

В МВД Казахстана заявили, что "некоторые граждане", собравшиеся на несанкционированную акцию, "отказались выполнять "законные требования", "несмотря на неоднократные предупреждения генеральной прокуратуры о незаконности митингов". Всех задержанных доставили в полицию, где "рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности".

Отметим, что ранее с призывом выйти 26 октября на митинги к жителям Казахстана обратился беглый банкир Мухтар Аблязов, заочно приговоренный в стране к пожизненному заключению и живущий во Франции. Аблязов - лидер движения "Демократический выбор Казахстана", призывающего к смене власти в государстве. Движение запрещено в Казахстане, суд признал его деятельность экстремистской.

Напомним, в конце сентября в Казахстан во время антиправительственных акций протеста в Алма-Ате и Нур-Султане правоохранители задержали 57 человек.