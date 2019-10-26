У Казахстані затримали десятки учасників мітингів

Фото: затримання в Казахстані (instagram.com)

При спробі проведення мітингів у Нур-Султані і в Алма-Аті поліція затримала 26 осіб

У Казахстані під час спроби проведення несанкціонованих мітингів у Нур-Султані і в Алма-Аті сьогодні, 26 жовтня, поліція затримала 26 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В Алма-Аті біля площі Астани затримали більше десяти осіб. Прилеглий до площі сквер і район біля неї оточено співробітниками поліції, спецназу і військовослужбовцями. Десятки патрульних автомобілів і автобусів припарковані за будівлею Казахстансько-Британського технічного університету, який знаходиться поруч з площею.

В МВС Казахстану заявили, що "деякі громадяни", присутні на несанкціоновану акцію, "відмовились виконувати "законні вимоги", "незважаючи на неодноразові попередження генеральної прокуратури про незаконність мітингів". Всіх затриманих доставили в поліцію, де "розглядається питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності".

Відзначимо, що раніше з закликом вийти 26 жовтня на мітинги до жителів Казахстану звернувся побіжний банкір Мухтар Аблязов, заочно засуджений в країні до довічного ув'язнення і живе у Франції. Аблязов - лідер руху "Демократичний вибір Казахстану", що закликає до зміни влади в державі. Рух заборонено у Казахстані суд визнав його діяльність екстремістської.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Казахстан під час антиурядових акцій протесту в Алма-Аті і Нур-Султані правоохоронці затримали 57 чоловік.