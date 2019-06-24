В Казахстане сообщили о жертвах взрывов на военных складах

Советник главы Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил, что число пострадавших в результате взрыва на складе воинской части в городе Арысь на юге Казахстана возросло до 31 человека, один человек погиб. Об этом сообщает местное издание NUR.KZ.

Указано, что у пострадавших были диагностированы травмы легкой и средней тяжести. Сообщается также, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Подчеркнем, из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек. Местные власти сообщают, что снаряд попал прямо в машину погибшего. При этом не уточняется, на каком расстоянии от места взрыва находилась машина.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что взрывы в городе продолжаются.

Кроме того, глава Туркестанской области Умирзак Шукеев допускает, что взрывы могут продолжаться несколько дней. Наличие радиоактивного загрязнения местности из-за случившегося власти исключили.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за взрывов на военных складах в городе Арысь объявлена чрезвычайная ситуация. Отмечалось, что жители покидают город, дороги на выезде из Арыси переполнены. Власти подчеркнули необходимость эвакуации города.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. Причина взрыва пока неизвестна.