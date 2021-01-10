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В Казахстане протестуют против выборов в парламент, уже десятки задержанных

Казахстан, Воскресенье 10 января 2021 18:23
В Казахстане протестуют против выборов в парламент, уже десятки задержанных
Фото: Нижняя палата парламента Казахстана (avesta-news.kz)
Автор: Юлия Струк

В Казахстане протестуют против выборов в парламент. Людей задерживали на улицах и отправляли в автозаки.

Об этом сообщает DW.

"В районе площади Республики в Алматы задержаны не менее 30 активистов", - пишет издание.

Кроме того, десятки других демонстрантов, призывающих к бойкоту парламентских выборов, находятся в окружении силовиков.

Указано, что активистов задерживали на подходах к площади, на перекрестках и отправляли их в автозаки.

Акцию протеста организовала незарегистрированная оппозиционная Демократическая партия Казахстана во главе с Жанболатом Мамаем и движением "Оян, Казахстан" (Проснись, Казахстан). По их мнению, выборы в нижнюю палату парламента и местные выборы являются нелегитимными.

Митингующие скандировали "Бойкот!".

"На улице Сатпаева силовиками была заблокирована еще одна группа протестующих - около 20 участников движения "Оян, Казахстан", - отмечает издание.

Напомним, Казахстан 2 января отменил смертную казнь. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2020 парламент страны принял в работу законопроект об отмене смертной казни. В республике официально начался процесс отмены смертной казни.

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