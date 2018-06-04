В Казахстане предложили создать "азиатский шенген"

В Казахстане член сената предложила депутатам из Узбекистана разработать единую азиатскую визу

В Казахстане член сената Дарига Назарбаева предложила на встрече с депутатами из Узбекистана разработать единую азиатскую визу. Об этом сообщает казахский телеканал KTK.

Согласно информации издания, виза может быть рассчитана на туристов из Европы или стран Юго-Восточной Азии.

"Мы говорили, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk-виза", - заявила Назарбаева.

Издание Zakon.kz сообщает, что парламентарии двух стран договорились разработать дорожную карту по этому вопросу.

Напомним, в сентябре 2017 года Литва призвала Европейский союз создать "военный Шенген".