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В Казахстане предложили создать "азиатский шенген"

НовостиПолитика    04.06.2018 - 21:46
Фото: флаг Казахстана (facebook.com AkordaPress)
Фото: флаг Казахстана (facebook.com AkordaPress)

В Казахстане член сената предложила депутатам из Узбекистана разработать единую азиатскую визу

В Казахстане член сената Дарига Назарбаева предложила на встрече с депутатами из Узбекистана разработать единую азиатскую визу. Об этом сообщает казахский телеканал KTK.

Согласно информации издания, виза может быть рассчитана на туристов из Европы или стран Юго-Восточной Азии.

"Мы говорили, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk-виза", - заявила Назарбаева.

Издание Zakon.kz сообщает, что парламентарии двух стран договорились разработать дорожную карту по этому вопросу.

Напомним, в сентябре 2017 года Литва призвала Европейский союз создать "военный Шенген".

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Теги публикации: Казахстан, Узбекистан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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