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У Казахстані запропонували створити "азіатський шенген"

НовиниПолітика    04.06.2018 - 21:46
Фото: прапор Казахстану (facebook.com AkordaPress)
Фото: прапор Казахстану (facebook.com AkordaPress)

У Казахстані член сенату запропонувала депутатам з Узбекистану розробити єдину азіатську візу

В Казахстані член сенату Даріга Назарбаєва запропонувала на зустрічі з депутатами з Узбекистану розробити єдину азіатську візу. Про це повідомляє казахський телеканал KTK.

Згідно з інформацією видання, віза може бути розрахована на туристів з Європи або країн Південно-Східної Азії.

"Ми говорили, що це може бути наш азіатський шенген, можна було б його назвати Silk-віза", - заявила Назарбаєва.

Видання Zakon.kz повідомляє, що парламентарії двох країн домовилися розробити дорожню карту щодо цього питання.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Литва закликала Європейський союз створити "військовий Шенген".

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Теги публікації: Казахстан, Узбекистан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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