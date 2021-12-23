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У Казахстані скасували смертну кару

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Казахстан, Четвер 23 грудня 2021 09:45
У Казахстані скасували смертну кару Фото: у Казахстані скасували смертну кару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Верхня палата парламенту Казахстану прийняла закон Про внесення змін і доповнень до законодавства з питання скасування смертної кари. Поправки пропонували виключити смертну кару з усіх статей Кримінального кодексу республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як стало відомо, зміни до законодавства розроблені відповідно до другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямованого на скасування смертної кари. Казахстан ратифікував цей протокол у січні 2021 року.

"З Кримінального кодексу Стаття 47 "смертна кара" як виняткова міра покарання виключається повністю. Встановлюється заборона на умовно-дострокове звільнення осіб, засуджених до смертної кари, яким після прийняття цього Закону виключна міра покарання буде замінена позбавленням волі в межах санкції, за якою було засуджено особу", - цитує видання висновок комітету з конституційного законодавства, судової системи та правоохоронних органів Сенату.

Таким чином, найсуворішим покаранням у Кримінальному кодексі Казахстану буде довічне позбавлення волі.

"Повне скасування смертної кари в Республіці Казахстан сприятиме гармонізації національного законодавства з прийнятими міжнародними правовими зобов'язаннями і забезпеченню прав людини і гарантії вищої конституційної цінності - права на життя", - пояснили в комітеті Сенату.

Нагадаємо, 11 жовтня глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав Білорусь "рухатися в бік скасування смертної кари". Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується ця норма покарання.

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