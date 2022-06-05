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В Казахстане ограничение полномочий президента вынесли на референдум

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Нурсултан, Воскресенье 05 июня 2022 06:17
В Казахстане ограничение полномочий президента вынесли на референдум Флаг Казахстана (Фото: baigenews.kz)
Автор: Константин Широкун

В Казахстане проходит референдум, который должен сократить полномочия главы государства. Согласно вынесенным на голосование нормам, близким родственникам президента будет запрещено занимать должности госслужащих, также из конституции уберут упоминания первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК Казахстана.

Всего в стране открыты больше 10 тысяч участков для голосования, среди них 65 участков в 52 иностранных государствах. Проголосовать могут 11,7 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Казахстан переименует свою экспортную смесь сырой нефти, что ее не путали с российской, в отношении которой наложено эмбарго.

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