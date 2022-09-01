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В Казахстане намерены сократить мандат президента и запретить переизбрание

Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook com karasayinfo kz)
Автор: Валерия Полищук

В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Перед ними власти намерены сократить мандат президента и запретить переизбрание.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахское интернет-издание Zona.

"Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы", - заявил он.

Президент подчеркнул, что для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ необходимо заслужить новый мандат доверия населения.

"Я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет. Но переизбрание запрещено", - заявил Токаев.

Кроме того, глава государства предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана первой половины 2023 года.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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