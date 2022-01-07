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В Казахстане в ходе "зачистки" задержали до 4000 человек, - МВД

Автор: Анна Полисученко

МВД Казахстана предоставило обновлённые данные по количеству задержанных протестующих. В ходе АТО в стране задержаны до 4 000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".

Наибольшее количество задержаний пришлось на Алматы, где в ходе оперативных мер задержали свыше 100 лиц.

"В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.

Также в МВД добавили, что задержанным грозит пожизненное заключение.

Ранее мы писали о протестах в Казахстане: в Актобе в ходе "зачистки" задержали около 200 людей.

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Казахстан