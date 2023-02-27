Казахстан закрив своє торгове представництво у Росії

"Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торгове представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році. У Москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році, ще одне відділення є у Казані.

Раніше у Казахстані заявляли про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір оптимізацією роботи республіканських держорганів.

Нагадаємо, нещодавно у Казахстані посилили правила перебування іноземців, зокрема й росіян. Тепер громадянам країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) можна прибувати в країні не більше ніж 90 днів протягом півроку.