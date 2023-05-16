Казахстан та Росія планують побудувати газопровід до Китаю

"Обговорюється питання будівництва газопроводу з Росії через північні території Казахстану до Китаю, попередньо визначено маршрут, обговорюються умови будівництва газопроводу", - сказав міністр, не повідомивши подробиць.

У разі реалізації проекту трубопровід допоможе Росії збільшити продаж своїх енергоносіїв і товарів в Азії, а також забезпечить Казахстану постачання своїх центральних, північних і східних регіонів.

Росія обговорює можливий газовий союз із Казахстаном та Узбекистаном для підтримки постачання між трьома країнами та іншим покупцям енергії, включаючи Китай.

Експорт російського трубопровідного газу до Європи, яка раніше була основним ринком збуту нафти та газу з Росії, минулого року скоротився майже вдвічі після вторгнення в Україну.

Щоб компенсувати втрату європейського ринку, Москва налагоджує тісні торговельні та політичні зв'язки з Азією, яка стала основним покупцем російської нафти, основним джерелом доходів Кремля.

Прагнучи збільшити продажі природного газу до Китаю, Росія веде переговори з Пекіном про будівництво другого газопроводу "Сила Сибіру-2" з річною потужністю 50 млрд кубометрів, що приблизно відповідає 55 млрд кубометрів пропускної спроможності пошкодженого та недіючого підводного газопроводу "Північний потік-1" Німеччину. Переговори були бурхливими, і досі немає згоди щодо ціни на газ.

Минулого року підконтрольний Кремлю "Газпром" також погодився постачати китайському державному енергетичному гіганту CNPC 10 млрд кубометрів газу на рік із далекосхідного російського острова Сахалін.

Зараз Росія здійснює поставки до Китаю єдиним маршрутом - трубопроводом "Сила Сибіру", який, як очікується, до 2025 року вийде на повну річну потужність 38 млрд кубометрів.