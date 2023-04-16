Казахстан розслідує 10 кримінальних справ щодо участі своїх громадян у війні в Україні

"КНБ розслідує десять кримінальних справ за фактами участі громадян Казахстану у військових діях на території України", - йдеться в повідомленні.

Інформація про фігурантів кримінальної справи та їхні дії поки що невідома, дані досудового слідства за законом не підлягають розголошенню. Також невідомо, на чиєму боці воюють обвинувачені.

За статтею 172 КК РК за участь в іноземних збройних конфліктах передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 9 років.

Раніше повідомлялося, що Казахстан має намір посилити контроль за реекспортом товарів до Росії, щоб не допустити обхід західних санкцій.

Крім того, Reuters писав, що Росія активізувала свої зусилля щодо обходу санкцій за допомогою Казахстану.

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