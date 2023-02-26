Казахстан підтримав "мирний план" Китаю щодо припинення війни в Україні

У МЗС Казахстану заявили, що позиція Китаю щодо "врегулювання української кризи" заслуговує на підтримку, оскільки має сприяти припиненню кровопролиття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Казахстану.

Також у МЗС Казахстану закликали "залучені у військовий конфлікт сторони" припинити бойові дії і якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

"Казахстан вітає позицію Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, яка заслуговує на підтримку як припинення кровопролиття на основі територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав відповідно до принципів Статуту ООН. Вважаємо безальтернативним мирне вирішення цієї проблеми виключно на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що китайська влада представила свій "мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну та російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Незабаром президент США Джо Байден заявив, що запропонований Китаєм мирний план не вигідний нікому, крім Росії.

При цьому президент України Володимир Зеленський, коментуючи запропонований Китаєм план, побачив у цьому позитивний момент і пояснив, що має на увазі.

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