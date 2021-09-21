ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Казахстан отказывается от российского телефонного кода и перейдет на международный

Новина українською →
Нур-Султан, Вторник 21 сентября 2021 17:18
Казахстан отказывается от российского телефонного кода и перейдет на международный Фото: Казахстан отказывается от российского телефонного кода и переходит на международный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Казахстан планирует перейти на собственный международный телефонный код, отказавшись от российского. С 2023 года в стране начнут использовать код +997, вместо +7, также закрепленного за РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Отмечается, что ведомство зарезервировало в Бюро стандартизации Международного союза электросвязи код +997. На данный момент с операторами связи страны проработан план перехода на новый код.

Переход на код +997 запланирован на январь 2023 года. В течение двух лет оба кода будут работать параллельно. Полностью отказаться от российского кода +7 Казахстан планирует с 2025 года.

"Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан", - заявил глава ведомства Багдат Мусин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Казахстан
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами