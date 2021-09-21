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Казахстан відмовляється від російського телефонного коду і перейде на міжнародний

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Нур-Султан, Вівторок 21 вересня 2021 17:18
Казахстан відмовляється від російського телефонного коду і перейде на міжнародний Фото: Казахстан відмовляється від російського телефонного коду і переходить на міжнародний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Казахстан планує перейти на власний міжнародний телефонний код, відмовившись від російського. З 2023 року в країні почнуть використовувати код +997, замість +7, також закріпленого за РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міністерства цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану.

Зазначається, що відомство зарезервувало в Бюро стандартизації Міжнародного союзу електрозв'язку код +997. На цей момент з операторами зв'язку країни опрацьовано план переходу на новий код.

Перехід на код + 997 запланований на січень 2023 року. Протягом двох років обидва коди працюватимуть паралельно. Повністю відмовитися від російського коду + 7 Казахстан планує з 2025 року.

"Раніше ми ділили код + 7 разом з Росією, тепер, коли ви зателефонуєте з нашої країни за кордон, буде висвічуватися "Казахстан", - заявив глава відомства Багдат Мусін.

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