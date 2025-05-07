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Катування ув’язнених у Полтавському СІЗО: викрили ще двох працівників

Середа 07 травня 2025 11:58
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Катування ув’язнених у Полтавському СІЗО: викрили ще двох працівників Фото: ДБР викрило ще двох працівників Полтавського СІЗО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Полтавському СІЗО викрили ще двох працівників, причетних до катування ув’язнених. Співробітники карали незгодних, влаштовуючи жорстокі тортури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Слідство виявило, що одного з постраждалих понад півтори доби тримали без їжі, води та доступу до туалету, прив'язавши його до ліжка.

Раніше за цей факт підозри було висунуто черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони, які закріпили потерпілого в приміщенні.

Наразі слідчі ДБР встановили, що до жорстоких дій також причетні старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму і охорони.

Крім того, слідство встановило спробу знищення відеозаписів з камер спостереження, але працівники ДБР змогли вилучити носій з доказами злочину. З метою безпеки потерпілого його перевели до іншої установи.

Що загрожує

Обом було повідомлено про підозру у катуванні за ч. 3 ст. 127 КК України, а також подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Розслідування триває, і ДБР продовжує встановлювати всі епізоди та осіб, причетних до катувань.

Що було раніше

Справа про катування в Полтавському СІЗО набула розголосу після того, як слідчі Державного бюро розслідувань встановили факти систематичних знущань над ув’язненими. За даними слідства, працівники установи застосовували тортури до тих, хто відмовлявся підкорятися адміністрації, порушував режим або скаржився на дії співробітників.

Для тиску на ув’язнених працівники облаштували спеціальне приміщення в медичній частині установи. Там постраждалих прив’язували до металевого ліжка та залишали без води, їжі та доступу до туалету на кілька діб. Двом працівникам СІЗО вже було повідомлено про підозру в катуванні.

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