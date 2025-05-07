ua en ru
Ср, 07 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пытки заключенных в Полтавском СИЗО: разоблачили еще двух работников

Среда 07 мая 2025 11:58
UA EN RU
Пытки заключенных в Полтавском СИЗО: разоблачили еще двух работников Фото: ГБР разоблачило еще двух работников Полтавского СИЗО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Полтавском СИЗО разоблачили еще двух работников, причастных к пыткам заключенных. Сотрудники наказывали несогласных, устраивая жестокие пытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Следствие обнаружило, что одного из пострадавших более полутора суток держали без еды, воды и доступа к туалету, привязав его к кровати.

Ранее за этот факт подозрения были выдвинуты дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны, которые закрепили потерпевшего в помещении.

Сейчас следователи ГБР установили, что к жестоким действиям также причастны старший по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны.

Кроме того, следствие установило попытку уничтожения видеозаписей с камер наблюдения, но работники ГБР смогли изъять носитель с доказательствами преступления. В целях безопасности потерпевшего его перевели в другое учреждение.

Что грозит

Обоим было сообщено о подозрении в пытках по ч. 3 ст. 127 УК Украины, а также подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, и ГБР продолжает устанавливать все эпизоды и лиц, причастных к пыткам.

Что было раньше

Дело о пытках в Полтавском СИЗО получило огласку после того, как следователи Государственного бюро расследований установили факты систематических издевательств над заключенными. По данным следствия, работники учреждения применяли пытки к тем, кто отказывался подчиняться администрации, нарушал режим или жаловался на действия сотрудников.

Для давления на заключенных работники обустроили специальное помещение в медицинской части учреждения. Там пострадавших привязывали к металлической кровати и оставляли без воды, еды и доступа к туалету на несколько суток. Двум работникам СИЗО уже было сообщено о подозрении в пытках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава ГБР
NEWS
Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами
Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине