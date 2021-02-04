Катастрофические последствия: в ВОЗ оценили влияние COVID на лечение онкологии

Фото: Ханс Клюге (РБК-Украина)

Всемирная организация здравоохранения оценила влияние пандемии COVID-19 на лечение онкологических заболеваний. В ВОЗ считают, что последствия оказались катастрофическими.

Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По данным ВОЗ, на ранних этапах пандемии перебои в оказании помощи при неинфекционных заболеваниях наблюдались в 122 из 163 странах мире. При этом в трети стран Европейского региона такие перебои полностью или частично касались оказания онкологической помощи.

"Цифры говорят сами за себя. В 2020 году рак был диагностирован у 4,8 млн жителей Европы. Это 13 тысяч человек в день, 546 человек в час, 9 человек в минуту", - заявил Клюге.

Он отметил, что ограничение поездок и нагрузка на системы здравоохранения, которые были заняты борьбой с коронавирусом, привели к перебоям в оказании онкологической помощи. Это прямо сказывается на шансах вылечиться и на выживаемость сотен тысяч больных.

В связи с этим в ВОЗ запустили Общеевропейскую инициативу по борьбе с раком. Она предусматривает пять элементов: профилактику, раннее выявление, всеобщий доступ к диагностике и лечению, паллиативную помощь и особое внимание к данным.

"Сегодня мы можем наметить перед собой новый путь, с пользой применить опыт пандемии и активизировать меры по профилактике и борьбе с раком. Мы не можем ликвидировать рак, но мы можем сделать так, чтобы он перестал приводить к смертельному исходу", - добавил Клюге.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины разработало проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний. Она рассчитана до 2030 года.

Также Минздрав расширил перечень лекарств для онкобольных.