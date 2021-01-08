Катастрофа МАУ: Иран передал Украине летный планшет

Иранская сторона еще в декабре в рамках расследования катастрофы самолета МАУ передала Украине летный планшет. На сегодня уже началось его исследование.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, Офис генпрокурора продолжает расследование катастрофы МАУ. В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

"Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов. Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине", - отметила Венедиктова.

Кроме того, она подчеркнула, что на днях Украина получила проект финального технического отчета о катастрофе МАУ. На анализ документа и замечания отведено 60 дней. Ожидается, что отчет обнародуют после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO)

Напомним, ранее сообщалось, что Иран обещал передать летный планшет до конца октября.

Подробнее о ситуации вокруг расследования читайте в материале РБК-Украина "Сознательная ошибка. Что известно о катастрофе рейса МАУ над Тегераном год спустя".