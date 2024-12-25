Катастрофа літака в Казахстані: азербайджанський борт могли обстріляти в Росії

Сьогодні в Казахстані розбився пасажирський літак. На його обшивці виявили сліди можливого обстрілу із землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське "Агентство.Новости".
Російське ЗМІ посилається на Telegram-канал Fighterbomber, який опублікував відео з уламками літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines.
На відео знято хвостову частину літака, на обшивці видно сліди, схожі на сліди від елементів ураження. Автор каналу натякнув, що причиною катастрофи могло бути не зіткнення з птахами, як звучить зараз основна офіційна версія.
Раніше також повідомлялося, що у Чечні, де сьогодні мав сісти літак, збили кілька дронів.
Один з пасажирів, що вижили після трощі літака, Субхонкул Рахімов розповів, що пілоти тричі намагалися посадити літак у Грозному.
"Втретє щось вибухнуло. Був вибух - я б не сказав, що всередині літака. Де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла", - повідомив він.
Нагадаємо, що пасажирський літак, що летів із Баку до Грозного сьогодні розбився в Актау. Спочатку літак мав сісти в Грозному. Проте в аеропорту повідомили, що лайнер не зміг це зробити через туман.
Однак, за даними видання, аеропорт міг бути закритий через атаку БПЛА. Про те, що регіон атакували дрони, приблизно під час запланованої посадки повідомив опозиційний чеченський телеграм-канал NIYSO.
Близький до силовиків телеграм-канал Baza своєю чергою заявив, що в аеропорту Грозного було оголошено план "Килим", що означає закриття аеропорту на посадку для літаків.
Деталі про трощу літака можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.