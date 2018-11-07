Катастрофа Ил-76: жалобу экс-главы штаба АТО Назарова оставили без рассмотрения

Фото: Виктор Назаров (УНИАН)

Назаров пожаловался на судью, которая произнесла ему приговор - 7 лет заключения

Высший совет правосудия (ВСП) оставил без рассмотрения жалобу бывшего главы штаба антитеррористической операции (АТО) Виктора Назарова и его адвокатов на судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Наталью Самоткан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВСП.

В частности, как отметила пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко, жалобу оставили без рассмотрения и вернули Назарову и его адвокатам. Лысенко уточнила, что жалоба возвращается без рассмотрения в случае отсутствия сведений о признаках дисциплинарного проступка судьи или ссылки на такие данные.

Отметим, в 2017 году Павлоградский горрайонный суд признал виновным генерал-майора Назарова, который на момент трагедии был начальником штаба АТО, в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Речь идет о деле расследования гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, который 14 июня 2014 года сбит боевиками в аэропорту Луганска. Также генералу присудили 7 лет заключения, но он подал на апелляцию.

Напомним, в октябре 2017 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ установила причастность наемников так называемой "частной военной компании Вагнера" в трагедии Ил-76 и штурма Луганского аэропорта. В частности, установлена причастность группы ЧВК "Вагнера" во главе с Дмитрием Уткиным к уничтожению самолета ИЛ-76 на Донбассе.