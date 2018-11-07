Катастрофа Іл-76: скаргу екс-глави штабу АТО Назарова залишили без розгляду

Фото: Віктор Назаров (УНІАН)

Назаров поскаржився на суддю, яка виголосила йому вирок - 7 років ув'язнення

Вища рада правосуддя (ВРП) залишила без розгляду скарги колишнього глави штабу антитерористичної операції (АТО) Віктора Назарова та його адвокатів на суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Наталію Самоткан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВРП.

Зокрема, як зазначила прес-секретар ВРП Оксана Лисенко, скарги залишено без розгляду та повернуто Назарову і його адвокатам. Лисенко уточнила, що скарга повертається без розгляду у випадку відсутності відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді або посилання на такі дані.

Зазначимо, у 2017 році Павлоградський міськрайонний суд визнав винним генерал-майора Назарова, який на момент трагедії був начальником штабу АТО, у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Йдеться про справу розслідування загибелі 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, який 14 червня 2014 року збили бойовики в аеропорту Луганська. Також генералу присудили 7 років ув’язнення, однак він подав на апеляцію.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року глава Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що СБУ встановила причетність найманців так званої "приватної військової компанії Вагнера" ​​до трагедії Іл-76 і штурму Луганського аеропорту. Зокрема, встановлена причетність групи ЧВК "Вагнера" на чолі з Дмитром Уткіним до знищення літака ІЛ-76 на Донбасі.

Також стало відомо, що серед загиблих десантників літака Іл-76, до знищення якого в 2014 році причетна "ПВК Вагнера", був близький родич самого "вагнерівця".