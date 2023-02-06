Катастрофа в Броварах. Найближчим часом будуть перші результати розслідування, - МВС

Найближчим часом будуть перші результати розслідування катастрофи, що сталась 18 січня в Броварах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови МВС Ігоря Клименка в ефірі телемарафону

"Ми чекаємо технічної експертизи (чорних скриньок гелікоптера - ред.). Ми зацікавлені, щоб ми та суспільство якнайшвидше отримали результати цих експертиз та висновок слідства", - заявив Клименко.

За його словами, найближчим часом Офіс генпрокурора проінформує про перші результати, адже об'єднана група слідчих активно працює над цим питанням.

"Версії лишилися ті самі, які були. Менше не стало. Коли будуть розшифровані самописці бортові, тоді ми зможемо більш конкретно говорити, що сталося на борту", - пояснив в.о. голови МВС.