У Катарі заявили про можливе погіршення відносин з Євросоюзом: ЗМІ дізналися причину

Відносини Катару з Євросоюзом можуть погіршитись, якщо чиновникам країни Перської затоки заборонять відвідувати Європарламент через нещодавній корупційний скандал.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's , про це заявив неназваний катарський дипломат.

За його словами, бельгійська влада використовує “неточну інформацію” для розслідування корупційного скандалу, в якому фігурує віце-президент Європарламенту Єва Кайлі та ще троє людей. Також він розкритикував пропозицію Європарламенту заборонити допуск катарських чиновників на засідання інституту до завершення розслідування.

"Рішення про запровадження такого дискримінаційного обмеження, яке обмежує діалог та співпрацю з Катаром до завершення юридичного процесу, негативно позначиться на регіональному та глобальному співробітництві в галузі безпеки, а також на поточних дискусіях навколо глобальної енергетичної кризи та безпеки", - зазначив дипломат.

Він наголосив, що уряд Катару відкидає всі звинувачення, які пов'язують його з неправомірними діями.

"Катар не був єдиною стороною, названою в розслідуванні, проте критиці та нападкам зазнала виключно наша країна… Ми з великою тривогою спостерігаємо за виборчим засудженням нашої країни цього тижня", - додав дипломат.

Зазначимо, що Катар є одним з постачальників зрідженого природного газу до країн Євросоюзу.