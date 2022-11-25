Катар зазнав від збірної Сенегалу другої поразки на ЧС-2022 і втратив шанси на плей-офф

Упевненою перемогою національної команди Сенегалу завершився матч другого туру в групі A Мундіалю проти збірної Катару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група A, 2-й тур

Катар – Сенегал – 1:3

Голи: Мунтарі, 78 – Діа, 41, Дьєдіу, 48, Дьєнг, 84

Ролі суперники розподілили зі старту. "Леви Теранги" почали грати першим номером, а господарі турніру взялися їм опонувати та зрідка влаштовувати власні атакувальні випади. Перший справді небезпечний момент на виник на 17-й хвилині – Баршам помилився на виході, але сенегалець Діалло пробив поруч зі стійкою.

Катарцям щастило ще кілька разів. Проте, африканці таки зуміли оформити гол у роздягальню. На 41-й хвилині Хухі в простій ситуації не зміг винести м'яч із власного штрафного, сферу підхопив Діа й відправив її низом точно в ближній кут.

А на старті другої половини збірна Сенегалу забила вдруге. Допоміг стандарт – кутовий. Якобс подав на ближню стійку, а Дьєдіу зіграв на випередження і переправив м'яч у сітку воріт.

Оскільки втрачати вже було нічого, то Катар пішов уперед. З'явилися і нагоди забити. Зокрема, Хассан і Алмоез в одному з епізодів не розібралися кому бити з вигідної позиції, а в іншій ситуації останній завдав удару з меж штрафного – Менді кінчиками пальців парирував м'яч!

А на 78-й хвилині катарці таки забили прем'єрний на чемпіонатах світу м'яч. Гол господарі Мундіалю забили в класичному стилі. Це Мохаммад подав із флангу, а джокер Мунтарі виграв верхову дуель і головою пробив у кут – 1:2.

Проте, надії катарської збірної бодай на нічию доволі швидко згасли. За якихось шість хвилин сенегальці відновили гандикап. Швидкісна атака африканської команди завершилася передачею Ндіає до штрафного майданчика, де Дьєнг спокійно пробив повз кіпера та закрив матч.

Завдяки перемозі збірна Сенегалу зберегла шанси на вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022. "Леви Теранги" тепер мають в активі 3 пункти. Стільки ж набрали Нідерланди та Еквадор, які зустрінуться в очному двобої пізніше ввечері.