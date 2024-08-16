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Катар закликав Іран ретельно зважити можливість нападу на Ізраїль, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман аль-Тані (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман аль-Тані провів розмову з іранськими лідерами після того, як 15 серпня в Катарі відбулися переговори про припинення війни Ізраїлю та ХАМАС та забезпечення звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з The Times of Israel.

Як пише видання, аль-Тані фактично сказав своїм іранським співрозмовникам, що їм потрібно ретельно подумати, чи доцільно для них чи "Хезболли" атакувати Ізраїль саме тоді, коли спостерігається прогрес у переговорах.

Посилаючись на сайт новин Ynet, The Times of Israel вказує, що телефонний дзвінок, судячи з усього, вплинув. Зокрема, посадовцям однієї з країн-посередників стало відомо, що "Хезболла" наразі відклала виконання попереднього рішення атакувати Ізраїль.

Кореспондент Ynet Ронен Бергман повідомляє, що ще однією позитивною ознакою стало те, що ізраїльська команда прийняла пропозицію аль-Тані залишитися в Досі до поновлення переговорів у п'ятницю, незважаючи на побоювання щодо безпеки, пов'язані з необхідністю залишатися в столиці Катару.

Що передувало

Зазначимо, що із ізраїльською делегацією зустрілися США, Катар та Єгипет. ХАМАС тим часом не брав участі в переговорах, звинувативши Ізраїль у додаванні нових вимог до попередньої пропозиції, яка отримала підтримку США та міжнародної спільноти.

Одна з вимог, якій чинить опір ХАМАС, є збереження постійної військової присутності Ізраїлю у двох стратегічних районах Гази після припинення вогню.

Нагадаємо, що нова ескалація конфлікту виникла на тлі недавнього вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукри. Іран звинуватив у діяннях Ізраїль, який не коментував свою причетність до цього. Проте країна визнала її у коментарі представникам США.

Після цього стало відомо, що Іран активно готується "до відповіді". У зв'язку з цим виникли побоювання, що конфлікт на Близькому Сході переросте у повномасштабну війну.

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КатарІзраїльІран