Для привлечения инвестиций власть должна решить кризис в "зеленой" энергетике, - Евтушенко

По его словам, Катар - одна из самых богатых, амбициозных и влиятельных стран мира, а ее государственная компания Nebras Power проповедует наступательное развитие в отрасли возобновляемой энергетики.

"Правительство давало гарантии целой отрасли в форме подписания меморандума, судьба которого всем известна. У нас есть действующее законодательство, где все четко прописано, нас эти правила устраивают, инвесторов тоже. Поэтому рассчитываем на то, что Украина станет более зрелым, ответственным и серьезным игроком на международной арене", - сказал Евтушенко.

Он также уточнил, что Nebras Power недавно стала владельцем контрольного пакета акций ряда солнечных электростанций в партнерстве с компанией UDP Renewables. В совместных планах инвесторов начать строительство ветровых станций в дополнение к солнечным электростанциям.

"Это фактически первое крупное соглашение после того, как отрасль попала в кризис и подвешенное состояние. Если будут продолжаться такие соглашения по рынку, можно будет сказать об определенном возврате доверия. Но пока это аванс Украине, ее правительству и её инвестиционному климату", - подчеркнул он.

По его мнению, новые инвесторы не исключают возможность подавать судебные иски на госпредприятие "Гарантированный покупатель", если проблема долгов в секторе сохранится.

"Мы не подавали в суд, но эту возможность имеем в виду. Ведутся консультации с юридическими компаниями, и весь рынок эту возможность не отбрасывает. Но мы были и остаемся сторонниками компромисса и диалога", - добавил Евтушенко.

Он пояснил, что в связи с наличием долгов компания была вынуждена реструктуризировать кредитный портфель.

"Мы несли большие убытки и еще будем их нести. Но получается так, что на нашу задолженность перед банками процентная ставка насчитывается, а правительство в лице "ГарПока", не оплачивая нашу дебиторку, фактически пользуется ресурсом бесплатно. Это конечно же несправедливо, но сжали зубы и наблюдаем", - сказал управляющий партнер UDP Renewables.

По его мнению также остается риск, связанный с заявлением 47 народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным "зеленого" тарифа.

"Это конкретный пример, когда и без того турбулентную ситуацию раскачивает дополнительный элемент политических рисков", - подытожил Евтушенко.