Катар підписав угоду про постачання газу Нідерландам протягом майже 30 років замість РФ

Видання зазначає, що угода Shell ідентична угоді TotalEnergies, укладеній минулого тижня з QatarEnergy щодо поставок газу до Франції. Обидва є найбільшими і найтривалішими угодами Катару щодо постачання газу в Європу.

Катар, найбільший у світі експортер скрапленого природного газу (СПГ), раніше орієнтувався на довгострокові поставки на азіатський ринок.

Але тепер покупці з Європейського союзу підписали угоди про імпорт газу, щоб компенсувати втрату поставок з Росії. Дочірні компанії QatarEnergy і Shell уклали два договори купівлі-продажу 3,5 млн тонн СПГ на рік терміном на 27 років.

Німеччина також шукає заміну російському газу

"Угода підтвердила зобов'язання Катару допомогти задовольнити енергетичні потреби Європи і зміцнити її енергетичну безпеку за допомогою джерела, відомого своїми чудовими економічними та екологічними якостями", - заявив у заяві компанії глава QatarEnergy Саад аль-Каабі.

Представник Міністерства клімату Нідерландів Тім ван Дейк заявив, що уряд має намір скоротити попит на газ, але газ знадобиться в доступному для огляду майбутньому, оскільки поновлювані альтернативи та інфраструктура недостатньо доступні.

Німеччина була найбільшим покупцем газу в РФ, і вона також звернулася до Катару за заміною газу в рамках угоди між QatarEnergy і ConocoPhillips, підписаної в листопаді минулого року, про постачання до Німеччини 2 млн тонн СПГ на рік протягом 15 років.

Російський газ у Європі

Нещодавно Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.

Також Молдова більше не купуватиме російський газ. На європейському ринку ціни нижчі, ніж у "Газпрому".

Норвезька енергетична група Equinor підписала п'ятирічну угоду про постачання газу з OMV у рамках стратегії диверсифікації постачання австрійської компанії.