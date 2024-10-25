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Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових та листи українських полонених

Ер-Ріяд, П'ятниця 25 жовтня 2024 12:25
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Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових та листи українських полонених Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Катар передав Україні від Росії списки зниклих безвісти військових. Також Україна отримала листи військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Лубінець заявив, що у Катарі зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

Вони обговорили перспективи пришвидшення обмінів полоненими між Україною та РФ.

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - повідомив омбудсмен.

За його словами, Україні та Катару вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню документів.

Обміни полоненими

Від початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 обмінів полоненими. З російського полону вдалося повернути 3767 українців.

Останній обмін полоненими відбувся в ніч на 19 жовтня. Додому повернулися 95 військових. Це захисники Маріуполя та "Азовсталі", Донецької, Луганської, Харківської, Київської, Чернігівської та Херсонської областей.

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Катар Обмін полоненими Дмитро Лубінець
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