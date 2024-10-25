Катар передав Україні списки зниклих безвісти військових та листи українських полонених

Катар передав Україні від Росії списки зниклих безвісти військових. Також Україна отримала листи військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Лубінець заявив, що у Катарі зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

Вони обговорили перспективи пришвидшення обмінів полоненими між Україною та РФ.

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - повідомив омбудсмен.

За його словами, Україні та Катару вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню документів.