ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Катар обсуждает с талибами открытие гуманитарных коридоров для доставки помощи в Афганистан

Новина українською →
Катар, Пятница 03 сентября 2021 22:26
Катар обсуждает с талибами открытие гуманитарных коридоров для доставки помощи в Афганистан Фото: Катар работает над открытием гуманитарных коридоров в Афганистан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Катар обсуждает с руководством радикального движения "Талибан" открытие гуманитарных коридоров в Афганистан. Кроме того, идут переговоры о формировании инклюзивного правительства и мирной и передачи власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил агентству представитель министерства иностранных дел Катара Мутлак бин Маджед Аль Кахтани, Доха взаимодействует с талибами для открытия гуманитарных коридоров для доставки помощи в Афганистан.

Аль Кахтани прибыл в Кабул в пятницу для переговоров о формировании инклюзивного афганского правительства и возобновлении работы кабульского аэропорта, отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом визита.

Напомним, ранее талибы заявили, что Китай хочет сохранить с ними дружественные отношения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан Катар Кабул
NEWS
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин