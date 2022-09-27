У Каталонії планують провести новий референдум щодо незалежності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави каталонського уряду Пере Арагонеса, яку наводить Reuters .

Арагонес зазначив, що для проведення нового референдуму в Каталонії потрібна підтримка з боку Мадрида.

"Я не сумніваюся, що це найшвидший та найефективніший спосіб провести ще одне голосування, тому що він заснований на уроках 2017 року (минулий референдум відбувся у 2017 році - ред.) та долає труднощі, які не дозволили нам реалізувати результат п'ятирічної давності", - заявив Арагонес.

За словами глави уряду регіону, його пропозиція є "найбільш інклюзивною, демократичною і зрозумілою для міжнародного співтовариства" і він має намір добиватися підтримки від усіх політсил Каталонії.

При цьому влада Іспанії поки не має наміру схвалювати таку ініціативу Арагонеса.

"У них такі максималістські устремління, які уряд абсолютно не поділяє", - заявила офіційний представник іспанського уряду Ісабель Родрігес.

Зазначимо, що, згідно з червневим соцопитуванням, близько 52% жителів Каталонії виступають проти незалежності, а 41% - підтримують її.