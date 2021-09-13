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Катафалк для Путина и высших госчиновников России впервые показали на публике

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Санкт-Петербург, Понедельник 13 сентября 2021 08:35
Катафалк для Путина и высших госчиновников России впервые показали на публике Катафалк Aurus Лафет (Фото: ТАСС)
Автор: Вадим Добровольский

Катафалк Aurus Лафет впервые использовали по прямому назначению. Машина участвовала в похоронах погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

О создании автомобилей-катафалков Aurus Лафет стало известно еще весной, но ранее машины не появлялись на публике. Первый повод использовать их по прямому назначению случился 10 сентября в Сантк-Петербурге, где прошли похороны министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября в Красноярском крае.

Aurus Лафет предназначен для траурных церемоний в похоронах госчиновников РФ высшего звена - от глав министерств до первых лиц государства. Катафалк построен на базе одной из версий представительского седана Aurus Senat, имеющей длину 6130 мм.

Катафалк для Путина и высших госчиновников России впервые показали на публикеКак видно по фото с похорон, у Сената полностью заимствована передняя часть с радиаторной решеткой и фарами, а также задний бампер и фонари. При этом сам кузов в соответствии с предназначением имеет настройку крыши, а задние двери отсутствуют. Лафет сконструирован и построен подразделением ФГУП НАМИ.

Какая-либо информация о технической начинке катафалков отсутствует. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что машина получила гибридную силовую установку от стандартного небронированного седана Aurus Senat - 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 в паре с 9-ступенчатым "автоматом" КАТЕ.

Также неизвестно, сколько уже построено Лафетов, и каков запланированный объем выпуска. В похоронах погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева участвовали два таких катафалка.

Напомним, Dodge начинает выпускать китайские автомобили. Компания выводит перелицованный китайский кроссовер GAC GS5 на рынок Мексики.

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