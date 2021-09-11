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Завоевание Америки: Dodge начинает выпускать китайские автомобили

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Суббота 11 сентября 2021 10:37
Завоевание Америки: Dodge начинает выпускать китайские автомобили Будущий кроссовер Dodge для Мексики (Фото: media.stellantisnorthamerica.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Dodge анонсировал выход нового SUV, который предназначен для рынка Мексики. Покзанные тизерные изображения закамуфлированного прототипа не могут скрыть происхождения машины: это китайский кроссовер GAC GS5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Dodge.

Китайский автомобиль под американским брендом Dodge? Теперь это реальность. Мексиканским подразделением Stellantis, куда входит марка, опубликованы первые тизерные изображения нового среднеразмерного кроссовера. Заявлено, что новинка предназначена для рынка Мексики.

Машина на снимках укрыта камуфляжем, но общий силуэт и отдельные видимые детали не оставляют сомнений: под брендом Dodge в Мексике будет продаваться китайский кроссовер GAC GS5 второго поколения, дебютировавший в 2018 году.

Завоевание Америки: Dodge начинает выпускать китайские автомобилиНа самом деле в появлении перелицованного GAC под маркой Dodge нет ничего удивительного. Fiat Chrysler Automobiles и GAC сотрудичают довольно давно, а один из плодов совместной работы - расположенный в Китае завод по выпуску внедорожников и кроссоверов Jeep для местного рынка.

Техническая информация по будущему "китайскому" Dodge пока не обнародована, но вряд ли техника будет отличаться от исходника. GAC GS5 выпускается только в передниприводном исполнении, а под капотом расположена безиновая "четверка" объемом 1,5. Для рынков Латинской Америки этот мотор развивает 151 л.с. и 234 Нм. Трансмиссия - "механика" или "автомат" Aisin.

Завоевание Америки: Dodge начинает выпускать китайские автомобилиПремьера кроссовера должна состояться до конца года. Ближе к этой дате появится подробная информация, как перелизованный кроссовер будет оличаться от GAC GS5 по цене и оснащению.

Напомним, в Украине начали продавать российский внедорожник Lada Niva Travel. Машину собирают на ЗАЗе из привозных машинокмпектов, цена стартует с 370 тысяч гривен.

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