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Нет касты неприкасаемых: Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в трех областях

Киев, Среда 04 ноября 2020 14:10
Нет касты неприкасаемых: Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в трех областях
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня будет согласовано ряд кадровых изменений в трех областях. В частности, в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Об этом он сообщил во время заседания Кабинета министров.

"Также сегодня будет согласование ряда кадровых решений по Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что у нас нет касты неприкасаемых и если чиновник демонстрирует некачественную неэффективную работу или где-то недотягивает, то будут кадровые изменения", - заявил премьер.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в некоторых областях готовятся замены глав ОГА. Он отметил, что кадровые изменения будут касаться тех областей, где руководители не продемонстрировали за год никаких изменений.

Кроме того, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации.

Ранее правительство согласовало увольнение главы Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этого поста.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль

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