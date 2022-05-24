Каспийская флотилия отказывается воевать из-за аварийных кораблей, - разведка

Российские моряки Каспийской флотилии отказываются выполнять боевые задачи из-за аварийного состояния кораблей. Международные санкции привели к том, что флотилия не может полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По данным разведки, чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, в том числе на носителях крылатых ракет, вместо оригинальных блоков устанавливаются агрегаты от бытовой техники китайского производства.

"Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе", - говорится в сообщении.

При этом командование распорядилось скрывать небоеспособность корабельного состава и за разглашение угрожает обвинением в госизмене и тюремными сроками до 15 лет.

"Моряки 106 бригады надводных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа России, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма Путину и Шойгу и раскрыть все финансовые махинации командования", - добавили в ГУР.