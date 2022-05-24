ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Каспійська флотилія відмовляється воювати через аварійні кораблі, - розвідка

Новость на русском →
Каспійськ, Вівторок 24 травня 2022 11:37
Каспійська флотилія відмовляється воювати через аварійні кораблі, - розвідка Фото: Каспійська флотилія завдає ракетних ударів по Україні (mil.ru)
Автор: Юлія Бойко

Російські моряки Каспійської флотилії відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Міжнародні санкції призвели до того, що флотилія не може повноцінно обслуговувати і ремонтувати навігаційне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

За даними розвідки, щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі на носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків встановлюються агрегати від побутової техніки китайського виробництва.

"Тепер кожен вихід у море знайомі з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім і призвести до екологічної катастрофи в регіоні", - йдеться в повідомленні.

При цьому командування розпорядилося приховувати небоєздатність корабельного складу і за розголошення погрожує звинуваченням у держзраді і тюремними термінами до 15 років.

"Моряки 106 бригади надводних кораблів Каспійської флотилії Південного військового округу Росії, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну і Шойгу і розкрити всі фінансові махінації командування", - додали в ГУР.

Зазначимо, Російська Федерація завдає ракетних ударів по Україні в тому числі з акваторії Каспійського моря. При цьому ракети запускаються як з кораблів, так і зі стратегічних бомбардувальників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каспийское море Війна Росії проти України
NEWS
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України