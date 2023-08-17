Каспаров пояснив, чому Путін розпочав війну проти України

"Мені здається, що ми набагато більше дізнаємося після падіння Путіна, коли будуть відкриті документи, як це було у випадку з Третім рейхом. Але, на мою думку, думки Путіна про те, що українське питання потрібно вирішувати кардинально, зародилися у нього в голові набагато раніше (ніж 2014 року, - ред.)", - сказав він.

На його думку, вже перший Майдан у 2004 році послужив для Путіна сигналом до того, що терпіти поруч держава, в якій люди можуть змінювати владу таким чином - це може призвести до наслідків для його режиму.

Каспаров упевнений, що операцію з анексії Криму було підготовлено заздалегідь. "У 15-му році мали бути вибори, які, швидше за все, Янукович програв би прозахідному кандидату, але при цьому виграв би вибори у східних, південних областях та в Криму. Я думаю, що тут би спрацював план із відторгнення цих областей. Але другий Майдан сплутав ці карти. Тому Путін вирішив форсувати події. З Кримом все вийшло - там таки була російська військова база. І на той момент українська влада не готова була протидіяти (Путину, - ред.)", - розповів Каспаров.

Каспаров нагадав, що свого плану щодо ліквідації української держави Путін не приховував. "Вісім років він відкрито готувався, сподіваючись, можливо, що йому вдасться за допомогою Мінських угод досягти цього без війни. Але коли стало ясно, що уряд Зеленського не збирається здаватися і віддавати Путіну контроль за українською політикою, він вирішив, що настав час кардинально вирішити питання", - додав він.

Як зазначив Каспаров, до лютого 2022 року Путін рухався послідовно. "З точки зору Путіна Захід був слабкий. А будь-який диктатор, особливо диктатор мафіозного плану, реагує на слабкість. Коли він бачить силу, він починає крутитися. Але коли він бачить слабкість, він продовжує тиснути далі", - розповів він.

Каспаров вважає, що Путін почав формуватися чітке переконання, що, в принципі, він може робити все що завгодно. "І, на жаль, треба сказати, що він був реально правий. Якби йому вдалося, як він планував, захопити Київ за 3-4 дні - давайте будемо відвертими, Захід нічого б не робив".

Після цього на початок квітня 2022 року Захід займав позицію спостерігача. "Але Україна вистояла. Зеленський залишився у Києві, не втік, як йому пропонували американці. І з цього моменту починається новий відлік. Тому що план Путіна провалився. І раптом з'ясовується, що насправді вся ця імперська мішура, ця "друга армія світу "Усі ці танки, ракети, літаки - це насправді недостатньо для того, щоб диктувати волю тим, хто хоче боротися", - розповів Каспаров.

"І в цей момент Заходу вже не залишається виходу - все ж таки є громадська думка, він починає допомагати з квітня 2022 року, поступово, дуже повільно починає розкручуватися західна адміністративно-військова машина. Хоча навіть до сьогоднішнього дня ми бачимо, з яким скрипом все це йде. Захід для себе так і не ухвалив політичного рішення про те, що єдиним гідним закінченням війни є повна перемога України", - додав Каспаров.