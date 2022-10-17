Каспаров оцінив можливість повалення Путіна

"Протягом двох десятиліть оточення Путіна очищалося від фігур, здатних потенційно кинути виклик російському диктатору, і зараз воно складається з людей, які повністю контролюються і не здатні на рішучі дії", - заявив Каспаров.

Опозиційний діяч оцінює можливість державного перевороту в Росії як малоймовірну, як і можливість ядерного удару. Хоча така перспектива, на його думку, відмінна від нуля.

"Я оцінив би можливість реалізації обох варіантів як досить низькі", - додав він.

Каспаров вважає, що вирішення питання про владу в РФ безпосередньо пов'язане з військовим розгромом російської армії в Україні.

"Символом такої поразки стане встановлення українського прапора в Севастополі і це неминуче запустить процес радикальних змін Росії", - заявив він.

На думку опозиціонера, зараз кардинальних змін у політиці Путіна щодо України не варто очікувати. Бо для глави Кремля знищення України як незалежної демократичної держави є давньою нав'язливою ідеєю.