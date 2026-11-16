Картопля дешевшає другий тиждень, а огірки б'ють рекорди: які ціни на овочі в Україні

Як змінилися ціни на овочі

Впродовж тижня подешевшала картопля. Зараз її продають по 10-14 гривень за кілограм проти 10-15 гривень раніше.

Водночас білокачанна капуста подорожчала - її ціна становить 12-20 гривень за кілограм. Також зросла вартість моркви - з 11-14 до 12-15 гривень за кілограм.

Найбільше зростання цін зафіксували на огірки. Їх продають по 140-200 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше ціни становили 110-145 гривень. Подорожчання пов'язане з дефіцитом продукції.

Також зросла вартість цвітної капусти - з 25-30 до 50-60 гривень за кілограм. Пекінська капуста коштує 30-40 гривень проти 30-35 гривень тижнем раніше.

Водночас солодкий перець подешевшав: його ціна знизилася з 55-115 до 50-100 гривень за кілограм. Діапазон цін на червоні помідори розширився і зараз становить 50-110 гривень за кілограм проти 60-100 гривень раніше.

Ціни на буряк і ріпчасту цибулю залишилися без змін - 11-14 та 12-16 гривень за кілограм відповідно. Редиска коштує 40-60 гривень, часник - 120-180 гривень за кілограм.

У сегменті зелені подорожчали зелена цибуля та кріп. Їх продають по 150-200 і 165-175 гривень за кілограм відповідно. Петрушка, навпаки, подешевшала до 115-125 гривень за кілограм.

Що відбувається з цінами на фрукти

У фруктовому сегменті найбільше пропонували яблука, а їхня ціна за тиждень зросла з 20-30 до 20-35 гривень за кілограм. Також подорожчали груші - їхня пропозиція на ринку збільшувалася другий тиждень поспіль, хоча ціни залишилися в межах 35-135 гривень.

Зросла вартість бананів - до 75-85 гривень за кілограм, ківі - до 75-125 гривень, гранатів - до 125-155 гривень. Лимони подорожчали до 70-90 гривень, мандарини - до 100-150 гривень за кілограм.

Водночас діапазон цін на виноград звузився - зараз його продають по 75-125 гривень за кілограм проти 70-160 гривень тижнем раніше. Хурма коштує 100-120 гривень за кілограм - без змін.