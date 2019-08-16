Карточные инновации от Укргазбанка

Новый онлайн-сервис пополнения кредитных карт без комиссии.



"Укргазбанк постоянно расширяет перечень сервисов, которыми клиенты банка могут воспользоваться дистанционно. Сейчас внедрен онлайн-сервис пополнения кредитных карт непосредственно на сайте Банка - без комиссии и с карты любого банка."-сообщил Кирилл Шевченко, глава правления Укргазбанка.

Новый сервис позволяет пополнять кредитные карты УКРГАЗБАНКА с платежных карт любого украинского банка. Без дополнительных затрат и комиссий, дома или в офисе, в любое время и в любой стране мира.

Особое внимание банк уделил безопасности проведения онлайн транзакций: все без исключения платежи осуществляются по технологии 3D Secure, которая обеспечивает максимальный уровень безопасности операций.

Воспользоваться новым сервисом очень просто. Для этого нужно перейти на страницу сайта "Пополнение кредитных карт без комиссии", заполнить необходимые поля онлайн-формы и подтвердить перевод.

Попробуйте и убедитесь! Это – просто, удобно, безопасно!