UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карточки ПриватБанка уже начали подключать к сервису PayPal

Фото: PayPal начал работать для карт Приватбанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Клиенты ПриватБанка могут без ограничений добавлять собственные карты Visa и Mastercard к кошельку сервиса PayPal. С момента открытия новых функций для украинцев ими уже воспользовались более 1000 клиентов ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, со вчерашнего дня ведущий мировой финансовый сервис добавил к услугам, доступных клиентам в Украине, возможность получения денежных переводов по всему миру и получение их через банковские карты ПриватБанка.

По сообщению PayPal, такая услуга будет работать для всех украинских граждан которые сейчас находятся как в Украине, так и за рубежом. Также на период военных действий компания временно отказывается от собственной комиссии для клиентов, которые отправляют средства на украинские счета PayPal или получают средства на украинские счета PayPal.

"Клиенты ПриватБанка могут переводить средства с кошелька PayPal на кредитные или дебитные карты Visa и Mastercard без дополнительных комиссий", - говорится в сообщении банка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкPayPal