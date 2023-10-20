ЗСУ проводять масштабніші операції на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За повідомленнями ISW, 19 жовтня російські війська продовжили атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна та підтвердили просування. Відеозапис із геолокацією, опублікований 19 жовтня, показує, що російські війська просунулися на північ від Іванівки.

Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Синівки, Іванівки, Кислівки, Надії та Макіївки.

Російські блогери стверджували, що російські та українські війська також вели бої біля Лимана Першого та Петропавлівки.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив 18 жовтня, що українські війська підготували потужні укріплення на напрямі Куп'янськ-Лиман, які російським військам навряд чи вдасться прорвати, незважаючи на постійні атаки

Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська провели безуспішні атаки поблизу Сіньківки та Іванівки у Харківській області та Новоєгорівки, Макіївки та Діброва у Луганській області.

Операція №2 - Донецька область

За повідомленнями інституту, ЗСУ провели наступальні операції під Бахмутом 19 жовтня і, як повідомляється, просунулися вперед. Український військовий заявив, що українські війська досягли успіху під Кліщіївкою, Андріївкою та Курдюмівкою, а також просунулися вглиб російської оборонної лінії у напрямку Досвідченого.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив 18 жовтня, що українські війська просунулися за залізничну лінію у різних невказаних районах на південь від Бахмуту.

Декілька російських джерел стверджували, що українські сили просунулися за залізничну лінію поблизу Кліщіївки та в районі Кліщіївки, але інше російське джерело стверджувало, що українські сили не змогли просунутися далі залізничної лінії.

Російські війська провели наступальні операції під Бахмутом 19 жовтня, але не просунулися вперед. Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки під Кліщіївкою. 18 жовтня Євлаш заявив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції біля Андріївки.

Як пише інститут вивчення війни, російські війська провели наступальні операції навколо Авдіївки 19 жовтня і досягли незначного підтвердженого просування. Відеозапис з геолокацією, опублікований 19 жовтня, показує, що елементи російського диверсійно-штурмового підрозділу домоглися обмеженого поступу на північ від Спартака.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Авдіївки, Новокалинового, Степового, Північного та Першотравневого.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 19 жовтня, що підрозділи російської 1-ї мотострілецької бригади просунулися на кілька сотень метрів у районі ресторану "Царське полювання" і що підрозділи російської 9-ї мотострілецької бригади просунулися на кілька сотень метрів у напрямку Водяне-Нетайлове. Машовець також заявив, що російські війська просунулися на кілька сотень метрів у районі Водяне-Тоненьке. ISW не спостерігала візуальних доказів останніх двох тверджень Машовця і українські офіційні джерела їх не підтвердили.

Російські блогери стверджували, що російські війська атакували в невстановлених районах на південь, захід та північний захід від Авдіївки. Машовець повідомив, що підрозділи російської армії атакували поблизу Степового та поблизу Кам'янки. Машовець також повідомив, що підрозділи російських добровольчих батальйонів спробували просунутися до шосе N20 на схід від Авдіївки з позиції біля Крутої Балки.

13 жовтня українські війська провели обмежені контратаки поблизу Авдіївки та, як повідомляється, просунулися вперед. Машовець заявив, що українські війська відтіснили російські війська на південь від Північного та не дозволили російським підрозділам мотострілецької бригади вийти до залізничної лінії біля Степового. Блогер заявив, що українські сили контратакували поблизу Красногорівки, але не повідомив про результат атаки.

За словами ISW, російські війська провели наступальні операції на південний захід від Донецька 19 жовтня та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 18 жовтня, показує, що російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки.

Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Український військовий оглядач повідомив, що підрозділи російської армії безуспішно атакували поблизу Мар'їнки.

Українські війська 19 жовтня не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на південний захід від Донецька.

"Південна вісь"

За повідомленнями інституту, 19 жовтня російські війська провели обмежені контратаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів. Український генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Золотої Ниви та Новомайорська.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російське Східне угруповання військ перейшло до більш активних наступальних дій на Бердянському напрямку (прикордонний район Донецької та Запорізької областей) і повідомив, що передові підрозділи російської бригади морської піхоти спробували перетнути дорогу T0509 з позицій у Шевченка.

Машовець також заявив, що підрозділи російської армії безуспішно атакували з Новодонецького у напрямку Золотої Ниви.

За словами російських джерел, українські війська провели невдалу наземну атаку у районі кордону Донецької та Запорізької областей 19 жовтня. Міністерство оборони Росії та інше російське джерело заявили, що російські війська відобразили дві невеликі українські диверсійно-розвідувальні групи у лісовому масиві поблизу Приютного.

Російські блогери стверджували, що українські війська обороняються вздовж лінії Старомайорське - Урожайне, але не проводять активних атак з метою завоювання нових позицій у цьому районі через важкі російські авіа- та артилерійські удари.

Як повідомляє ISW, 19 жовтня українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та, за повідомленнями, просунулися вперед. Генштаб та інші українські військові джерела повідомили, що українські війська досягли успіху на південь від Роботиного та південний захід від Вербового і просунулися на 400 м у невстановленій частині західного Запорізького фронту.

Машовець заявив, що українські війська відтіснили російські війська з позицій поблизу Вербового і просунулися на 1,5-1,6 км углиб російських оборонних рубежів на невстановленій ділянці фронту Роботиного. Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили провели дві невдалі атаки поблизу Вербового.

Російські блогери стверджували, що українські війська провели безуспішні атаки поблизу Новопрокопівки та підтримували тиск по всій лінії Роботине-Вербове. Один російський блогер стверджував, що ситуація на північний захід від Роботиного на лінії Жереб'янки-П'ятихатки залишається в основному незмінною, але повідомив, що українські сили намагаються змістити лінію фронту на схід у напрямку Малих Щербаків.

19 жовтня російські війська продовжили контратаки в західній частині Запорізької області і досягли незначного підтвердженого просування. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 19 жовтня, видно російський танк і бойова машина піхоти БМД-4, що діють приблизно за 4 км на схід від Новопрокопівки, що вказує на те, що російські війська утримують позиції в цьому районі.

Російські блогери стверджували, що відеозапис свідчить про успішну контратаку російських військ поблизу Новопрокопівки. Вони додатково стверджували, що російські війська атакували на захід від Роботиного, у напрямку Новоданилівки та поблизу Вербового.

Машовець зазначив, що російське командування постійно перекидає до цього району тактичні резерви, що складаються з реорганізованих тактичних груп мобілізованих військ для підтримки російських контратак на українських флангах у цьому районі.

Російські джерела продовжували обговорювати масштабніші, ніж зазвичай, українські наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 19 жовтня, і українські сили, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах східного берега поблизу берегової лінії річки Дніпро та Антонівського залізничного мосту.

Відомий російський блогер 19 жовтня заявив, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували річку Дніпро, розгромили російські війська у цьому районі та закріпились у селі Кринки.

Військовий блогер стверджував, що російська піхота контратакувала і відкинула українські сили назад до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на прибуття підкріплення в цей район. Інший російський блогер заявив, що українські війська використовували більше живої сили в атаках на Кринки, ніж у попередніх атаках. Декілька російських джерел, включаючи голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо, стверджували, що російським військам вдалося відтіснити українські сили з району Пойма-Піщанівка-Підстепне до берегової лінії річки Дніпро та позицій під Антонівським залізничним мостом, де, за їх ствердженнями, українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними російськими авіа- та артилерійськими ударами.

Український Генштаб також, що примітно, мовчазно визнав українські операції на східному березі і повідомив 19 жовтня, що російські авіаудари були нанесені по Пищанівці, маючи на увазі, що українські сили діяли в місті.

У той час як російські джерела продовжують висувати кілька розбіжних тверджень про масштаби українських атак на східному березі. ISW продовжує оцінювати, що поточні українські дії здаються масштабнішими, ніж тактичні рейди, що спостерігалися раніше, а доступні відеозаписи з геолокацією вказують на те, що українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії та поблизу Антонівського залізничного мосту, незважаючи на російські контратаки.