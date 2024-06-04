Картини, реліквії та старожитності: Що ДСР знайшов в колекції Медведчука і не тільки

"Ми маємо окремий фокус на збереження культурної спадщини, адже після 2014 року багато чого було захоплено, знищено, викрадено. За цей час у нас було три масштабних кейси, про які ми зараз можемо говорити. Унікальна прикраса ІІІ століття, колекція старожитностей, картини з колекції Медведчука - усі ці твори мистецтва вилучили співробітники ДСР спільно з колегами", - розповів Рубель.

За його словами, колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6000 предметів) вилучили в учасника угруповання, причетного до фінансування "ДНР". Серед них - рідкісний меч Гунів, який спеціалісти датують в межах 360/380-410/420 років.

Прикрасу - ремінний гарнітур Готів, датований ІІІ ст. н. е. вилучили у "чорного археолога", коли він намагався її продати. Аналоги знайденої старожитності - найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.

Також 264 картини вилущили з помешкань Медведчука, 112 з яких мають культурну цінність. Серед них твори Труша, Ерделлі та Глущенко.

"Вартість вилучених артефактів та художніх творів - мільйони доларів. Проте, головне - не їхня вартість, а те, що надбання нації повертають державі з приватних колекцій бандитів", - зазначив Рубель.